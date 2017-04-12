Россия не понимает заявлений США о зонах безопасности в САР, заявили в МИД

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве не очень понимают, что имеет в виду Вашингтон, говоря о создании зон безопасности в Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос, будут ли Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсуждать на переговорах в Москве вопрос создания зон безопасности в Сирии, замминистра отметил, что "все вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров".

"Мы не очень понимаем, что конкретно имеет в виду американская администрация, которая на различных уровнях упоминает то о зонах безопасности, то о зонах стабильности", — добавил Рябков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>