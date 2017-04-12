Спецсессия ОЗХО по Сирии пройдет 13 апреля

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спецсессия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященная ситуации в Сирии, состоится в четверг, 13 апреля, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.

"Завтра должна состояться специальная сессия (ОЗХО)", — сказал Рябков.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Идлибе армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов., подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

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