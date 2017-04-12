Позиция США по Сирии остается для России загадкой, заявил Рябков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Для Москвы остаётся загадкой линия администрации США в отношении Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед переговорами глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Москве.

"В целом, линия администрации применительно к Сирии остается загадкой. Непоследовательность — это то, что приходит на ум в первую очередь", — сказал журналистам российский дипломат.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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