Удар США по Сирии подрывает усилия по борьбе с терроризмом, заявил Совфед

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Удар США по Сирии подрывает предпринимаемые усилия по борьбе с терроризмом, прежде всего с ИГ*, которое стоит за всеми последними кровавыми терактами, говорится в заявлении Совфеда, принятом палатой в среду.

"Совет Федерации убежден в том, что ракетная атака США стала ударом по мирному процессу в Сирии, по межсирийским переговорам в Женеве и Астане, по тем, кто сражается с международными террористическими группировками", — говорится в документе.

Более того, "действия США серьезно подрывают предпринимаемые усилия по борьбе с терроризмом, прежде всего с ИГИЛ, которое стоит за всеми последними кровавыми террористическими актами", подчеркивают сенаторы.

В связи с этим задача создания антитеррористической коалиции как никогда актуальна, отмечают в Совфеде. Это хорошо понимают в России, только что пережившей жестокий террористический акт в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении СФ.

Сенаторы также обращают внимание на то, что США и ранее неоднократно в одностороннем порядке использовали вооруженную силу, не имея для этого легитимных оснований. "Агрессивные действия США не должны оставаться без должной оценки международного сообщества, как это произошло с агрессией против Ирака в 2003 году", — уверены законодатели.

"Информационно-пропагандистская кампания вокруг событий в провинции Идлиб, целенаправленно проводившаяся рядом западных государств и их союзниками в Ближневосточном регионе, была направлена не только на выдвижение необоснованных обвинений в адрес законных властей Сирии, но и на фактическое оправдание последующих силовых действий США против этого суверенного государства в нарушение международного права", — подчеркивают парламентарии.

В Совфеде указывают на ответственность политиков и СМИ за распространение непроверенной, сознательно искаженной и некорректной информации с целью формирования у мировой общественности негативного отношения к тем или иным государствам. Сенаторы поддерживают действия президента РФ Владимира Путина, которые направлены на мирное урегулирование в Сирии и полностью отвечают национальным интересам нашей страны, ее международным обязательствам, в том числе обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия.

Парламентарии также выражают искренние соболезнования родным и близким жертв отравления химическими веществами в провинции Идлиб и ракетной атаки США на сирийскую авиабазу. Совфед подтверждает солидарность с Народным советом Сирии и готовность к продолжению двусторонних и многосторонних усилий в формате парламентской дипломатии по содействию межсирийскому мирному диалогу.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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