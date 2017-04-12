Совфед настаивает на расследовании обстоятельств авиаудара США по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Совфед настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств применения США вооруженной силы против Сирии 7 апреля 2017 года, говорится в принятом палатой заявлении в среду.

Сенаторы также призывают парламенты иностранных государств "решительно осудить противоправные действия США против суверенного государства – Сирийской Арабской Республики", а также поддержать усилия по содействию урегулированию конфликта исключительно на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

В заявлении отмечается, что парламентарии глубоко возмущены ракетной атакой, совершенной вооруженными силами США против Сирии по приказу американского президента.

"В качестве предлога для ракетной атаки было использовано массовое отравление мирного населения химическими веществами в сирийской провинции Идлиб 4 апреля 2017 года. На момент нанесения ракетного удара США не было ни одного независимого и объективного заключения о реальных обстоятельствах произошедшего, о том, кто именно должен нести ответственность за эту трагедию", — подчеркивается в документе.

В то же время, по данным Организации по запрещению химического оружия, сирийские вооруженные силы в настоящее время не располагают запасами химического оружия, говорится в заявлении.

"Расценивая указанную военную операцию США как акт агрессии против суверенного государства, Совет Федерации настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств применения США вооруженной силы против Сирии", — отмечается в заявлении СФ.

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