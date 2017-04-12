В Алеппо прошли совместные учения российской и сирийской военной полиции

АЛЕППО (Сирия), 12 апр — РИА Новости. Совместные учения российской и сирийской военной полиции прошли в Алеппо, недавно освобожденном от боевиков; сирийские правоохранители с интересом поучились у своих российских коллег, несмотря на то что они уже сами являются достаточно опытными полицейскими.

На район Восточного Алеппо надвигается "Тайфун". Это армейский броневик. На борту отряд российской военной полиции. Рампа опускается. Бойцы выбегают и рассредотачиваются на местности, занимая круговую оборону. Командир дает указания.

Кварталы Восточного Алеппо — самое подходящее место для отработки действий бойцов в городских условиях. Каменные джунгли, в которых еще совсем недавно шли реальные уличные бои. По легенде, в этих разрушенных кварталах Восточного Алеппо засели террористы из так называемых "спящих ячеек ИГ*". Задача – произвести захват.

Группа выдвигается на зачистку. В авангарде саперы. Проверяют, заминированы ли подходы. Под каждым камнем может быть мина. В каждом дверном проеме — растяжка, поставленная боевиками. По пятам — досмотровая группа. Бойцы прочесывают все закоулки и заброшенные дома.

Пока внимание саперов приковано к земле, остальные не сводят глаз с крыш и окон — держат на прицеле.

Российские полицейские учат сирийцев досматривать каждое помещение. Дистанцию между военнослужащими нужно держать 10-15 метров.

В группе зачистки — россияне и сирийцы. Учатся взаимодействовать, возможно, это пригодится. Общаются между собой на смеси арабского, русского и английского языков.

Взаимодействие без знания языка – вещь сложная. Это на тренировке рядом переводчик. В реальных условиях придется понимать друг друга с полуслова и даже по взгляду. Поэтому бойцы и доводят свои действия до автоматизма. Задача – взять боевиков живыми. Мертвые не расскажут об остальных членах ячейки и запланированных терактах.

"В первую очередь нужно отсечь людей от оружия", — объясняет инструктор.

Прочесывать городские кварталы очень сложно: здесь десятки, если не сотни потенциальных огневых точек. За каждым окном, каждым дверным проемом может быть засада, поэтому военные должны держать все опасные места под прицелом. Прикрывать друг друга. Иначе — смерть.

И сирийцам, и россиянам есть чему поучиться друг у друга. Опыт у них немного разный. Борьба с бандитским подпольем научила их быть бдительными, постоянно готовыми к засаде. К тому, что опасность может быть повсюду.

Опыт сирийских коллег более фронтовой. Чаще они участвовали не в спецоперациях, а в боях, где есть линия фронта и понятно, где свои, а где противник.

"Самая главная ошибка сирийских военнослужащих — это отсутствие чувства страха. И отсутствие бдительности при проведении досмотра или задержания подозрительных лиц", — рассказал журналистам командир батальона российской военной полиции Ахмед Абдулмуталибов.

Но и сирийские полицейские могут похвастать удачными операциями. Буквально пару дней назад они обезвредили подпольную группу вербовщиков ИГ.

По легенде совместных учений, в руинах одного из кварталов Алеппо скрываются неизвестные вооруженные мужчины. Одно из упражнений — молниеносный захват подозрительных автоматчиков.

Сначала инструктаж. "Первый заходит — его сзади прикрывают. Он залетает. Забирает оружие и отходит", — объясняет сирийцам, как производить захват, наш капитан.

Продвигаясь вдоль стен, дозорный подает сигнал. За дверью слышны голоса. Подозрительно, учитывая, что здесь едва ли могут жить мирные люди. У командира отряда запрашивают разрешение на дальнейшие действия. Тот, почти не задумываясь, отдает приказ.

В террористов полицейские переодели своих коллег. Говорят, пришлось тянуть жребий. Никто не хотел становиться бандитом даже понарошку – то ли из-за нелюбви к экстремистам, то ли потому, что задерживают жестко, даже на учениях.

Сирийцы ловят каждое слово российского инструктора, как авторитетного учителя. У них у самих колоссальный опыт проведения антитеррористических операций и ликвидации боевиков. Но, по их собственному признанию, на каждом занятии они узнают для себя что-то новое. Сирийские полицейские с любопытством изучают специальные средства из арсенала своих российских коллег. Электрошокер для них в диковинку.

Завершающий этап учений проходит на стрельбище. Как выяснилось, и наши бойцы, и сирийские стреляют одинаково хорошо. В стрельбе сирийские полицейские российским не уступают. За их плечами сотни боев с террористами.

После каждого занятия, перед тем как разъехаться по своим подразделениям, они обмениваются крепкими рукопожатиями. Это не просто вежливость. А уже традиция и, если хотите, ритуал. Благодарность за полученный опыт и знак единения.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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