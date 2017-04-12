США
12.0412 апреля08:17МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В Алеппо прошли совместные учения российской и сирийской военной полиции

08:0612.04.2017
0520
Военные сирийской армии. Архивное фото
© AFP 2017/ George Ourfalian

АЛЕППО (Сирия), 12 апр — РИА Новости. Совместные учения российской и сирийской военной полиции прошли в Алеппо, недавно освобожденном от боевиков; сирийские правоохранители с интересом поучились у своих российских коллег, несмотря на то что они уже сами являются достаточно опытными полицейскими.

Панорама Алеппо. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
Трамп заявил, что США "не пойдут в Сирию"

На район Восточного Алеппо надвигается "Тайфун". Это армейский броневик. На борту отряд российской военной полиции. Рампа опускается. Бойцы выбегают и рассредотачиваются на местности, занимая круговую оборону. Командир дает указания.

Кварталы Восточного Алеппо — самое подходящее место для отработки действий бойцов в городских условиях. Каменные джунгли, в которых еще совсем недавно шли реальные уличные бои. По легенде, в этих разрушенных кварталах Восточного Алеппо засели террористы из так называемых "спящих ячеек ИГ*". Задача – произвести захват.

Группа выдвигается на зачистку. В авангарде саперы. Проверяют, заминированы ли подходы. Под каждым камнем может быть мина. В каждом дверном проеме — растяжка, поставленная боевиками. По пятам — досмотровая группа. Бойцы прочесывают все закоулки и заброшенные дома.

Пока внимание саперов приковано к земле, остальные не сводят глаз с крыш и окон — держат на прицеле.

Сирийская военная техника. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийская армия взяла под контроль 33,5 кв километра территории за сутки

Российские полицейские учат сирийцев досматривать каждое помещение. Дистанцию между военнослужащими нужно держать 10-15 метров.

В группе зачистки — россияне и сирийцы. Учатся взаимодействовать, возможно, это пригодится. Общаются между собой на смеси арабского, русского и английского языков.

Взаимодействие без знания языка – вещь сложная. Это на тренировке рядом переводчик. В реальных условиях придется понимать друг друга с полуслова и даже по взгляду. Поэтому бойцы и доводят свои действия до автоматизма. Задача – взять боевиков живыми. Мертвые не расскажут об остальных членах ячейки и запланированных терактах.

"В первую очередь нужно отсечь людей от оружия", — объясняет инструктор.

Прочесывать городские кварталы очень сложно: здесь десятки, если не сотни потенциальных огневых точек. За каждым окном, каждым дверным проемом может быть засада, поэтому военные должны держать все опасные места под прицелом. Прикрывать друг друга. Иначе — смерть.

Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
Российский Центр по примирению сторон доставил гумпомощь в Алеппо

И сирийцам, и россиянам есть чему поучиться друг у друга. Опыт у них немного разный. Борьба с бандитским подпольем научила их быть бдительными, постоянно готовыми к засаде. К тому, что опасность может быть повсюду.

Опыт сирийских коллег более фронтовой. Чаще они участвовали не в спецоперациях, а в боях, где есть линия фронта и понятно, где свои, а где противник.

"Самая главная ошибка сирийских военнослужащих — это отсутствие чувства страха. И отсутствие бдительности при проведении досмотра или задержания подозрительных лиц", — рассказал журналистам командир батальона российской военной полиции Ахмед Абдулмуталибов.

Но и сирийские полицейские могут похвастать удачными операциями. Буквально пару дней назад они обезвредили подпольную группу вербовщиков ИГ.

По легенде совместных учений, в руинах одного из кварталов Алеппо скрываются неизвестные вооруженные мужчины. Одно из упражнений — молниеносный захват подозрительных автоматчиков.

Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Россия будет готовить в Хомсе местных саперов

Сначала инструктаж. "Первый заходит — его сзади прикрывают. Он залетает. Забирает оружие и отходит", — объясняет сирийцам, как производить захват, наш капитан.

Продвигаясь вдоль стен, дозорный подает сигнал. За дверью слышны голоса. Подозрительно, учитывая, что здесь едва ли могут жить мирные люди. У командира отряда запрашивают разрешение на дальнейшие действия. Тот, почти не задумываясь, отдает приказ.

В террористов полицейские переодели своих коллег. Говорят, пришлось тянуть жребий. Никто не хотел становиться бандитом даже понарошку – то ли из-за нелюбви к экстремистам, то ли потому, что задерживают жестко, даже на учениях.

Сирийцы ловят каждое слово российского инструктора, как авторитетного учителя. У них у самих колоссальный опыт проведения антитеррористических операций и ликвидации боевиков. Но, по их собственному признанию, на каждом занятии они узнают для себя что-то новое. Сирийские полицейские с любопытством изучают специальные средства из арсенала своих российских коллег. Электрошокер для них в диковинку.

Истребитель ВВС Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
В Сирии рассказали о роли авиабазы, атакованной американскими военными

Завершающий этап учений проходит на стрельбище. Как выяснилось, и наши бойцы, и сирийские стреляют одинаково хорошо. В стрельбе сирийские полицейские российским не уступают. За их плечами сотни боев с террористами.

После каждого занятия, перед тем как разъехаться по своим подразделениям, они обмениваются крепкими рукопожатиями. Это не просто вежливость. А уже традиция и, если хотите, ритуал. Благодарность за полученный опыт и знак единения.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена