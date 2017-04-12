СМИ сообщают, что оппозиция обстреливает курдские земли на севере Сирии

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция продолжает обстреливать курдские территории на севере Сирии, есть раненые, сообщило курдское агентство Firat.

Так, по данным агентства, группы исламистов, развернутые в городе Мари, обстреляли деревни Ум аль-Хош (Um al-Hosh) и Ум-Кура (Um Qura) в регионе Шехба. Четыре мирных жителя получили осколочные ранения, жилые постройки получили повреждения.

Курдские силы самообороны ответили на обстрел, вступив в бой с исламистами.

Кроме того, по сообщению пресс-службы курдского ополчения YPG ("Отряды народной обороны"), исламисты продолжили обстрелы деревень курдского кантона Африн. В частности, обстрелы имели место 7, 9 и 10 апреля. Стрельба велась из пулеметов ДШК и самодельных пушек. По утверждению YPG, стрельба координировалась турецкими военными с помощью армейских беспилотников.

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