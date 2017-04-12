В Совфеде намерены призвать парламенты мира осудить действия США в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Действия США, которые нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, не должны остаться без жесткой оценки международного сообщества; этой атакой Америка нанесла удар по мирному процессу в Сирии, говорится в проекте заявления Совфеда, которое палата намерена принять в среду.

В начале заседания перед сенаторами выступит глава парламента Сирии Хадия Аль-Аббас. После этого члены СФ обсудят заявление по ситуации в САР.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что в документе парламентарии "выражают глубокое возмущение и разочарование в связи с атакой США на объекты сирийских правительственных войск".

Косачев подчеркнул, что данные действия американской стороны в Совфеде расценивают "как акт агрессии против суверенного государства". В Совфеде подчеркивают, что атака США стала "ударом по мирному процессу, по переговорам в Женеве и Астане".

Совфед призывает парламенты мира решительно осудить противоправные действия США против Сирии. По словам Косачева, сенаторы поддерживают усилия по содействию урегулированию конфликта в Сирии на основе мандата Совбеза ООН.

"Мы выражаем солидарность парламенту Сирии и высказываемся за двусторонние и многосторонние усилия по налаживанию межпарламентского диалога", — сказал глава комитета СФ.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила журналистам по итогам переговоров с главой парламента Сирии Хадией Аль-Аббас, что никаких оснований для удара по сирийской авиабазе у США не было, эту атаку можно расценивать как сигнал поддержки террористов. В свою очередь глава парламента САР отметила, что США не представили никаких доказательств применения Дамаском химоружия в сирийской провинции Идлиб, это постановка, организованная Вашингтоном.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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