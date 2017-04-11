Российская сторона зафиксировала в Сирии девять нарушений за сутки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали девять нарушений, турецкие — 19, российская сторона не подтверждает ни одно из них, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано девять нарушений в провинциях Дамаск (три), Латакия (два), Хама (три) и Деръа (одно). Турецкой частью представительства зафиксировано 19 нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (восемь), Дамаск (три), Деръа (одно), Идлиб (два), Хама (три) и Хомс (два)", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что в ходе разбирательства по фактам установлено, что все 19 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Сообщается также, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>