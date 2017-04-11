Сирийская армия взяла под контроль 33,5 кв километра территории за сутки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под контроль правительственных войск Сирии за сутки перешло 33,5 квадратных километра территории, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство"*, увеличилось до 226. За сутки под контроль правительственных войск перешло 33,5 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3856,1 квадратных километра", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось — 140.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Аль Баяд провинции Дамаск и Аль Сабах провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1452", — уточняет Центр по примирению.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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