Матвиенко назвала удар США по Сирии сигналом поддержки террористов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Никаких оснований для удара по сирийской авиабазе у США не было, эту атаку можно расценивать как сигнал поддержки террористов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник журналистам по итогам переговоров с главой парламента Сирии Хадией Аль-Аббас.

"Нет сомнений в том, что это акт агрессии против суверенного государства и грубейшее нарушение международного права. Никаких оснований для нанесения подобного удара не было", — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что при выполнении программы по уничтожению Сирией химического оружия США также зафиксировали, что все химоружие было полностью обезврежено и вывезено.

"Этот удар можно расценивать как сигнал поддержки террористов", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что совместными усилиями можно было бы освободить от терроризма территорию Сирии, Ирака, Ливии. "Но мы видим, что на словах одно, а на деле происходит совсем другое", — заключила парламентарий.

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