Глава парламента САР прокомментировал удар США по сирийской авиабазе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по сирийской авиабазе Шайрат подтверждает поддержку террористов Западом, заявила во вторник председатель Народного совета Сирии Хадия аль-Аббас.

"Это нападение администрации США на базу Шайрат показывает, что Запад, к сожалению, стоит на одной стороне с террористами", — заявила она на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

По словам парламентария, "Запад и арабские страны, Израиль и Турция вооружают террористов или оказывают им поддержку". "Но наше союзничество (Дамаска и Москвы — ред.) побеждает их коалицию зла. Оно доказало, что мы можем эффективно бороться с террором", — заявила аль-Аббас.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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