Дамаск благодарен Москве за эффективную поддержку борьбы с терроризмом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дамаск благодарен РФ за эффективную поддержку борьбы с террором, выступает за укрепление партнерства с Москвой, заявила во вторник председатель Народного совета Сирии Хадия аль-Аббас.

"Наши исторические отношения доказали свою важность и эффективность в борьбе с международным терроризмом. И сегодня в Сирии и народ, и руководство — все выражают благодарность России за это. Наша армия, которая борется с терроризмом не только в Сирии, но и соседнем Ираке. Мы считаем, что укрепление нашего партнерства во всех областях — экономической, политической и военной — является ответом западной гегемонии, которая поддерживает террор", — заявила она на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Аль-Аббас также пригласила Матвиенко посетить Дамаск, чтобы подписать проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

"Мы подготовили соглашение и должны были отправить его до приезда (в Москву), чтобы подписать здесь. Если мы его сегодня не подпишем, то я с удовольствием приглашаю вас в Сирию, чтобы сделать это. Надеюсь, вы примете приглашение", — сказала она.

Также аль-Аббас выразила соболезнования российским коллегам в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, при котором погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. "Этот теракт стоит в одном ряду с теми, что произошли в Сирии и других городах мира",- сказала глава Народного совета САР.

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