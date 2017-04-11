Российские военные готовы обеспечить безопасность экспертов на базе Шайрат
16:2911.04.2017
(обновлено: 16:30 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные готовы обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на аэродром Шайрат в Сирии для проведения экспертизы, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Мы готовы предоставить любые возможности, обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей ОЗХО на аэродром Шайрат для проведения экспертизы. Специалисты знают, следы от химоружия скрыть невозможно", — сказал он.
Рудской отметил, что сирийские власти со своей стороны также заявили о готовности допустить экспертов на данный аэродром и "всячески содействовать их работе".
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Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.