Российские военные готовы обеспечить безопасность экспертов на базе Шайрат

Удар США по авиабазе в Сирии (380)

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные готовы обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на аэродром Шайрат в Сирии для проведения экспертизы, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Мы готовы предоставить любые возможности, обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей ОЗХО на аэродром Шайрат для проведения экспертизы. Специалисты знают, следы от химоружия скрыть невозможно", — сказал он.

Рудской отметил, что сирийские власти со своей стороны также заявили о готовности допустить экспертов на данный аэродром и "всячески содействовать их работе".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>