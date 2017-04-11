РФ еще не получила от оппозиции Сирии карты с подконтрольными ей районами

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия до сих пор не получила от сирийской оппозиции карты с указанием контролируемых ею районов, это затрудняет борьбу с террористами, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с лидерами отрядов сирийской оппозиции, мы до сих пор не получили карты с указанием районов, контролируемых оппозицией и террористами. Это крайне затрудняет наши действия по борьбе с террористами "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ *", — сказал он.

Рудской добавил, что за три месяца 2017 года от террористов освобождены 226 населенных пунктов и порядка 3,5 тысячи квадратных километров территории Сирии.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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