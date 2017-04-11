В Пальмире за месяц под контроль сирийской армии перешло более 230 кв км

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Пальмире армия Сирии продолжает расширять зону безопасности вокруг города, за текущий месяц под ее контроль перешло более 230 квадратных километров, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В районе Пальмиры подразделения сирийской армии продолжают расширение зоны безопасности вокруг города. В результате наступления сирийских вооруженных сил боевики отступают и оставляют господствующие высоты. За текущий месяц под контроль правительственных войск перешло более 230 квадратных километров территории", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>