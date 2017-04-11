В Генштабе рассказали об атаке боевиков после удара США по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Боевики воспользовались ударом США по аэродрому Шайрат и атаковали армию Сирии с юго-запада, атаки отражены, более 150 террористов убиты, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Воспользовавшись последствиями удара американских крылатых ракет по аэродрому "Шайрат", с которого сирийская авиация действовала в районах Хамы и Пальмиры, террористы провели контратаки подразделений правительственных войск с юго-западного направления. Все атаки боевиков отражены, уничтожено два танка, три боевых машины пехоты и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также более 150 террористов", — сказал он.

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