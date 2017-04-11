В посольстве Сирии рассказали о повестке визита Муаллема в Москву

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем в скором времени посетит Москву, визит связан, в том числе, с последними событиями вокруг провинции Идлиб и бомбардировкой США сирийской базы, заявил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Могу вам сказать, что очень скоро будет визит Муаллема в Москву на фоне последних событий", — сказал посол, отвечая на вопрос, возможен ли визит главы МИД Сирии в РФ в связи с последними событиями в Идлибе и Хомсе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>