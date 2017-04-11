Источник назвал возможную дату визита главы МИД Сирии в Москву

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Визит главы МИД Сирии Валида Муаллема в РФ может состояться уже в эту пятницу, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

"Рассчитываем, что он прилетит в Москву в пятницу", — сказал собеседник агентства.

Ранее в посольстве Сирии в Москве РИА Новости сообщили, что Муаллем в скором времени посетит в Москву на фоне последних событий вокруг Идлиба и бомбардировки США сирийской военной базы в Хомсе.

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