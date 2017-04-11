Тиллерсон и Хейли не имеют влияния на Трампа по Сирии, сообщил экс-советник

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не имеют особого влияния на решения президента США Дональда Трампа по Сирии, заявила РИА Новости бывший советник Белого дома по национальной безопасности Гвенит Тодд.

Ранее Хейли заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада. В свою очередь Тиллерсон в интервью телеканалу CBS говорил, что первостепенной задачей политики Вашингтона в Сирии является не отставка Асада, а ликвидация запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство".

"Тиллерсон и Хейли — сотрудники Трампа, и они не имеют особого влияния на самого Трампа. Они там для того, чтобы вести определенные линии и отвлекать общественность, а потом отстраняться, пока главный герой реализует настоящий замысел", — заявила Тодд.

Более важную роль, по мнению Тодд, играют глава Пентагона Джеймс Мэттис и немного в меньшей степени помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

При этом Тодд подчеркнула, что и они принимают прямые указания от президента, который прежде всего заинтересован в продвижении "брэнда Трампа". "Слишком сильный фокус на Сирии в течение долгого времени, очевидно, не пойдет на пользу брэнду Трампа и поэтому является маловероятным сценарием", — добавила она.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США готовы снова нанести новые ракетные удары по сирийским войскам в случае осуществления новых химических атак, в которых Вашингтон обвиняет Дамаск, не представляя при этом никаких доказательств. В западных СМИ также появилась информация со ссылкой на анонимные источники в администрации США о том, что РФ якобы могла знать о готовящейся химатаке и что в месте проведения инцидента был замечен российский беспилотник. Доказательств этого приведено не было.

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