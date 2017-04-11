СМИ: Мэй не доверяет Джонсону переговоры с Лавровым по Сирии

ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказывается поддержать идею о нанесении новых ударов по Сирии, несмотря на то, что два ключевых члена ее кабинета — главы МИД и Минобороны Борис Джонсон и Майкл Фэллон — выступают за продолжение жесткого военного вмешательства Запада в сирийский конфликт, пишет таблоид Sun.

По данным источников издания в аппарате премьера и Форин-Офисе, визит Джонсона в Москву был отменен именно из-за того, что Мэй не решилась отпускать министра, который известен своей экспрессивностью и, зачастую, непредсказуемостью, на прямые переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Глубокий раскол произошел в британском правительстве после ракетных ударов Дональда Трампа по Сирии — Мэй отказывается давать одобрение Британии на возможные будущие удары. С другой стороны, Джонсон и Фэллон хотят, чтобы Соединенное Королевство насколько возможно плотно следовало в фарватере действий США. Премьер же намерена удержать Британию от любых вооруженных конфронтаций", — отмечает издание.

По данным газеты, именно из-за противоречий между Мэй и Джонсоном по американскому удару британский министр отменил визит в Москву, который должен был состояться 9-10 апреля.

"Раскол привел к тому, что Даунинг-Стрит надавила на Джонсона и заставила его отменить визит в Москву. Дипломатические источники сообщают, что реакция Мэй оставила у Джонсона впечатление, что он больше не располагает доверием премьера для диалога "один на один" с российским министром Сергеем Лавровым. Из-за этого Джонсона и "сняли" с визита в Москву", — пишет издание.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.