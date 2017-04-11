Де Мистура проведет консультации по Сирии с членами СБ ООН

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду в Нью-Йорке проведёт консультации с членами СБ ООН по Сирии, сообщил РИА Новости источник в офисе спецпосланника.

Источник агентства в офисе де Мистуры подтвердил, что он отчитается перед членами СБ ООН о прошедшем раунде межсирийских переговоров в Женеве.

Ранее сам де Мистура заявлял, что определит дату нового раунда межсирийских переговоров в Женеве после того, как встретится с членами СБ ООН и генсеком ООН в Нью-Йорке.

Источники РИА Новости сообщили, что Женеву-6 планируется провести в середине мая, после встречи по Сирии в Астане 3-4 мая.

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