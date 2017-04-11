Россия за сутки передала жителям Сирии шесть тонн гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 апр — РИА Новости. Российские военные передали 6,1 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийских провинций Алеппо и Латакия, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
Отмечается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,1 тонны.
"В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся", — добавляется в бюллетене.
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