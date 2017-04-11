СМИ: в Белом доме не уверены, знала ли Россия заранее о химатаке в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. В администрации США не единого мнения относительно того, знали ли российские власти о готовящейся химической атаке в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Ранее в понедельник американские СМИ также со ссылкой на "высокопоставленный источник" в администрации США написали, что "Россия не могла не знать о готовящейся химатаке", поскольку вскоре после инцидента над районом пролетал российский беспилотник. При этом никаких доказательств источник не привел.

Официально власти США эту информацию не подтверждали. РФ, как и США, регулярно использует беспилотники в Сирии для мониторинга ситуации на земле.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

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