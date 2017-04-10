Наумкин рассказал, как обеспечить участие ВКП в переговорах в Астане в мае

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) могут принять участие в майском раунде переговоров по Сирии в Астане, если свое влияние окажет Турция, Катар или Саудовская Аравия, заявил в понедельник советник спецпредставителя ООН по Сирии де Мистуры Виталий Наумкин.

"Сегодня высший переговорный комитет заявил, что он не поедет в Астану (на раунд 3 и 4 мая – ред.). Во-первых, я думаю, что он может поехать, если нам удастся все-таки договориться с Турцией и будет оказано давление с их стороны, может быть саудовской и катарской, потому что деньги платят они", — сказал Наумкин в эфире телеканала "Россия 24".

"Во-вторых, если они даже и приедут, я думаю, что и без них, если наша тройка (Россия, Турция, Иран – ред.) будет продвигаться вперед, то это будет неплохо", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>