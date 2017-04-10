Экс-чиновник Пентагона: авиаудар по Сирии не имел политических мотивов

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийскому аэродрому не имело политических мотивов, этим объясняется и "хирургическая" точность удара, заявил РИА Новости бывший помощник замминистра обороны США Тэд Барна.

"Я не верю в политические мотивы этого решения. Президент увидел умирающих детей и решил ответить. Это было предупреждение, что детей убивать нельзя. Этим можно объяснить хирургическую точность удара – он как бы говорил: мы можем это сделать, но способны и на большее, если это не прекратится", — считает Барна.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

После ударов некоторые западные СМИ предположили, что с их помощью Трамп мог попытаться решить внутриполитические конфликты и снять с себя подозрения в связях с Россией.

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