В Лондоне призвали Москву использовать свое влияние на Асада

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания будет продолжать призывать Россию играть активную роль в обеспечении политического урегулирования в Сирии, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель офиса премьер-министра.

"Наша задача сейчас – обеспечение международной поддержки для политического урегулирования в Сирии. И Россия должна сыграть важную роль в политическом урегулировании. Мы призывали Россию использовать влияние в Сирии, сначала, чтобы добиться перемирия, потом – чтобы обеспечить его выполнение. Сейчас мы призываем Россию использовать свое влияние на сирийский режим и продолжаем призывать. Мы хотим, чтобы Россия стала частью процесса урегулирования", — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, действительно ли, как пишут британские СМИ, глава МИД Великобритании Борис Джонсон намерен призвать "семерку" к введению новых санкций против России, представитель офиса премьера заявил, что не намерен "строить предположения".

Он также подчеркнул, что Великобритания "не видит для Башара Асада роли в долгосрочном будущем Сирии".

Агентство Рейтер в понедельник сообщало, что представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердил, что Лондон обсуждает с партнерами "меры давления" на Дамаск и его союзников, включая Россию.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии. Глава МИД Британии Борис Джонсон, со своей стороны, заявлял о намерении потребовать от глав МИД стран "большой семерки" ужесточения санкций в отношении России в связи с событиями в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Кремлю не известно о возможности введения США новых санкций в отношении России, трудно говорить о какой-то ответной реакции, не зная, о чем идет речь, каких-либо заявлений от Дональда Трампа и его администрации не звучало.

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