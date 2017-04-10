Ципрас предложит Евросоюзу играть более активную роль в Сирии, сообщили СМИ

АФИНЫ, 10 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. На саммите стран юга Европы в Мадриде премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложит Евросоюзу играть более активную роль в сирийском вопросе, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на источники в правительстве.

"Ципрас, на фоне драматической ситуации в Сирии, на сегодняшнем саммите выступит с инициативой, чтобы южные европейские страны предложили ЕС занять более активную роль в сирийском вопросе", — сообщает агентство.

Саммит проходит в Мадриде в понедельник. В нем участвуют лидеры Испании, Греции, Кипра Мальты, Франции, Португалии и Италии.

Встречи глав государств и правительств стран юга Европы проходят по инициативе премьера Греции. Это третий саммит. Первый прошел в Афинах в сентябре 2016 года, второй — в Лиссабоне в январе этого года.

В повестке дня и в декларации, которая будет принята на совещании в Мадриде, — будущее Евросоюза, миграционный кризис, а также вопросы безопасности (единая политика безопасности и обороны, Союз для Средиземноморья), Brexit и проблемы борьбы с терроризмом, под впечатлением от последних терактов в Стокгольме, Санкт-Петербурге и Египте.

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