Россия и Иран призывают расследовать инцидент с химоружием в Идлибе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора призвали провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с химоружием в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Сергей Лавров и Мохаммад Зариф призвали к проведению тщательного беспристрастного расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения", — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что министры "условились о поддержании тесных контактов в целях дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня".

Запад обвиняет Дамаск в применении химического оружия против мирных граждан в Идлибе. Вслед за обвинениями последовал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, откуда якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

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В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.