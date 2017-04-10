Могерини: надо посадить за стол переговоров участников конфликта в Сирии

ЛУККА (Италия), 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Европа должна заставить участников конфликта в Сирии начать переговоры, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Военного решения этому конфликту не существует, и переговоры в Женеве должны возобновиться при нашей общей поддержке. Европа должна пытаться посадить сирийцев за один стол", — заявила она на траурной церемонии, давшей начало мероприятиям в рамках саммита "Большой семерки" в итальянской Лукке. Помимо Могерини, в ней принимают участие глава МИД Италии Анджелино Альфано, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, послы стран-участниц "семерки" и представители местных властей.

Церемония посвящена памяти погибших при нацисткой резне в тосканской деревне Сант'Анна ди Стаццема. Жертвами массового расстрела, который при отступлении в 1944 году решили провести войска СС, стали 560 мирных жителей.

По словам главы европейской дипломатии, Европа в эти дни делает в Сирии все, что возможно, и "готова сделать еще больше" для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта. Кроме того, как считает Могерини, именно Европе необходимо дать импульс, чтобы в Сирии начался политический процесс, который бы привел к завершению войны.

"Мне кажется, что выжившие в результате бойни в Сант'Анна ди Стаццема прежде всего просят нас, чтобы Европа не провалилась. И я вам это обещаю, — подчеркнула Могерини. — Места, подобным этим, дают нам возможность задуматься, что лежит в основе единой Европы. Всего несколько десятилетий назад европейцы здесь умирали от рук других европейцев, а сейчас на нашем континенте есть мир, в котором мои дочери не могут представить, что среди европейцев могут быть убийства. Это и есть наше обязательство, иначе мы потеряем огромное пространство для мира и сотрудничества, история нас этому научила".

Встреча глав МИД стран "Большой семерки" предваряет саммит лидеров государств G7 на Сицилии, запланированный на конец мая. Повестка нынешней встречи охватывает весь спектр международных проблем — от борьбы с терроризмом и развития ядерной программы КНДР до ситуации на востоке Украины и в Ливии.

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