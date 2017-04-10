США
10.0410 апреля15:19МСК
USD57.39+0.47
EUR60.75+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Могерини: надо посадить за стол переговоров участников конфликта в Сирии

15:1410.04.2017
060
Федерика Могерини перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

ЛУККА (Италия), 10 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Европа должна заставить участников конфликта в Сирии начать переговоры, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Как американский удар по базе в Сирии повлияет на отношения России и США?
Результаты
Как американский удар по базе в Сирии повлияет на отношения России и США?

  • 28.7%

    Окончательно прекратит сотрудничество по борьбе с терроризмом

  • 53.6%

    Серьезно усложнит дипломатические контакты

  • 17.7%

    Взаимоотношения Москвы и Вашингтона не изменятся
Все опросы
Голосовать
"Военного решения этому конфликту не существует, и переговоры в Женеве должны возобновиться при нашей общей поддержке. Европа должна пытаться посадить сирийцев за один стол", — заявила она на траурной церемонии, давшей начало мероприятиям в рамках саммита "Большой семерки" в итальянской Лукке. Помимо Могерини, в ней принимают участие глава МИД Италии Анджелино Альфано, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, послы стран-участниц "семерки" и представители местных властей.

Церемония посвящена памяти погибших при нацисткой резне в тосканской деревне Сант'Анна ди Стаццема. Жертвами массового расстрела, который при отступлении в 1944 году решили провести войска СС, стали 560 мирных жителей.

© Ruptly
Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

По словам главы европейской дипломатии, Европа в эти дни делает в Сирии все, что возможно, и "готова сделать еще больше" для обеспечения гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта. Кроме того, как считает Могерини, именно Европе необходимо дать импульс, чтобы в Сирии начался политический процесс, который бы привел к завершению войны.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
Перейти в фотобанк
Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии
"Мне кажется, что выжившие в результате бойни в Сант'Анна ди Стаццема прежде всего просят нас, чтобы Европа не провалилась. И я вам это обещаю, — подчеркнула Могерини. — Места, подобным этим, дают нам возможность задуматься, что лежит в основе единой Европы. Всего несколько десятилетий назад европейцы здесь умирали от рук других европейцев, а сейчас на нашем континенте есть мир, в котором мои дочери не могут представить, что среди европейцев могут быть убийства. Это и есть наше обязательство, иначе мы потеряем огромное пространство для мира и сотрудничества, история нас этому научила".

Встреча глав МИД стран "Большой семерки" предваряет саммит лидеров государств G7 на Сицилии, запланированный на конец мая. Повестка нынешней встречи охватывает весь спектр международных проблем — от борьбы с терроризмом и развития ядерной программы КНДР до ситуации на востоке Украины и в Ливии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Возобновление работы аэродрома Шайрат
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
Пилот сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
Самолет сирийских военно-воздушных сил над аэродромом Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат 8 апреля 2017. Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома спустя сутки после ракетного удара США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.
/
Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена