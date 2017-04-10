Токио поддержал действия США в Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии (363)

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава МИД Японии Фумио Кисида выразил поддержку действиям США в Сирии, передало агентство Киодо со встречи глав МИД G7 в итальянском городе Лукка.

По данным агентства, Кисида встретился там с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и заявил, что "приветствует решимость выполнить обязательства по предотвращению распространения химического оружия".

В ночь на пятницу на прошлой неделе США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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