Без РФ не добиться политического урегулирования в Сирии, считают в Берлине

БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Политического решения конфликта в Сирии без участия России или даже вопреки ей добиться не удастся, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Без или против России политического решения не будет", — сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, "абсолютно ясно, что военными средствами добиться решения конфликта не удастся". Россия играет важную роль в процессе как "партнер президента Башара Асада" и способна повлиять на сирийские власти, поэтому ее участие в решении конфликта особенно важно, сказал представитель правительства ФРГ.

"Правительству ФРГ сегодня как никогда ясно, что борьба с террористической организацией ИГ* является важнейшим приоритетом", — сказал Зайберт. События в Санкт-Петербурге показали, на какие "бесчеловечные деяния способны эти люди", добавил он.

По словам представителя немецкого кабмина, необходимо сделать все, чтобы поддержать переговорный процесс с участием спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и с непременным вовлечением в этот процесс России.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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