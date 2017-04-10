СМИ: курды подошли к окраинам Табки на севере Сирии, идут бои

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм города Табка на севере Сирии, SDF вышли на окраины города и ведут бои с И*, передает курдское агентство Hawar News.

По данным агентства, отряды SDF ведут наступление на город сразу с трех сторон. За ночь SDF удалось продвинуться на три километра с восточной стороны Табки. Курды взяли под контроль отрезок трассы "Ракка-Алеппо", проходящий южнее Табки, и вышли на окраину города. Бои продолжаются, SDF подорвали автомобиль боевиков ИГ.

В ответ боевики ИГ ведут из центра Табки обстрел позиций курдов из минометов и тяжелой артиллерии.

"Сирийские демократические силы" организовали коридор для выхода из города мирного населения. Их вывозят в безопасные районы.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Главной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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