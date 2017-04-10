СМИ: Лондон обсуждает возможные санкции против Дамаска и его союзников

РИА НОВОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЭЙ НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ СИРИИ И РФ: ЛОНДОН ОБСУЖДАЕТ С ПАРТНЕРАМИ МЕРЫ ДАВЛЕНИЯ НА ДАМАСК И ЕГО СОЮЗНИКОВ – АГЕНТСТВО