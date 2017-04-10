Глава МИД Ирана призвал провести расследование инцидента в Идлибе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал провести непредвзятое расследование инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, говорится в его заявлении.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля была проведена химическая атака в Идлибе. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

"Совершенно необходимо учредить непредвзятое расследование инцидента 4 апреля в Хан-Шейхуне, в результате которого десятки мирных граждан в Сирии, включая женщин и детей, трагичным и ужасающим образом лишились своей жизни. Необходимо в срочном порядке установить ясность по поводу природы, обстоятельств и виновников этого зверского преступления", — сообщается в документе, опубликованном в его официальном аккаунте в Twitter.

Как ранее заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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