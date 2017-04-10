В Совфеде призвали жестко ответить на действия США в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Действия США, нанесших ракетный удар по сирийской авиабазе, не должны остаться без жесткой оценки международного сообщества, говорится в проекте заявления Совфеда, которое сенаторы намерены принять в среду.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил журналистам, что в документе парламентарии "выражают глубокое возмущение и разочарование в связи с атакой США на объекты сирийских правительственных войск".

Косачев подчеркнул, что данные действия американской стороны в Совфеде расценивают "как акт агрессии против суверенного государства". "Эти действия США не должны остаться без жесткой оценки международного сообщества", — уверены сенаторы.

В Совфеде подчеркивают, что данная атака стала "ударом по мирному процессу, по переговорам в Женеве и Астане".

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.