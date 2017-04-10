КНР в связи с химатакой в Сирии напомнила об уроках истории в Ираке и Ливии

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление главы Минобороны Великобритании о "косвенной ответственности" РФ за химатаку в Сирии, призвала учитывать уроки истории, полученные в Ираке и Ливии, подчеркнув, что все выводы должны быть сделаны исключительно на основе неопровержимых доказательств.

Вашингтон и его союзники по коалиции, в том числе Лондон, обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, нанесли удар по сирийской военной базе. В колонке для Sunday Times министр обороны Великобритании Майкл Фэллон возложил на РФ "косвенную вину за гибель каждого мирного жителя на прошлой неделе", и заявил, что уход Асада является ключевым условием для мирного урегулирования в Сирии.

"Китайская сторона выступает за проведение всестороннего расследования соответствующим ведомством ООН всех случаев применения химического оружия. Выводы должны быть сделаны на основе неопровержимых фактов с учётом уроков истории и реального опыта, потому что в этом вопросе уроки Ливии и Ирака и все предыдущие уроки истории должны быть учтены", — сказала Хуа Чуньин, комментируя статью британского министра обороны.

Представитель МИД подчеркнула, что Китай выступает против использования химического оружия любым государством под любым предлогом. По ее словам, Китай всегда выступал и выступает против применения военной силы в международных отношениях, а также за уважение суверенитета и территориальной целостности других стран.

Она отметила, что будущее Сирии должен решить сирийский народ, а международное сообщество должно уважать сделанный им выбор.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем ранее подчеркнул, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

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