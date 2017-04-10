Эксперт: удар по Сирии во время визита Си Цзиньпина в США не случаен

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Американский ракетный удар по Сирии не случайно пришелся на время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"На мой взгляд, то, что произошел удар по Сирии во время визита Си Цзиньпина в США — это не случайность. Есть понятие в шахматах, которое называется гамбит – пожертвовать малым, чтобы получить большое. Я думаю, что за этим стояло не спонтанное решение Трампа, а очень серьезная стратегия. Недаром удар последовал не 5 апреля и не 8 апреля, а именно в том момент, когда проходит визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Во-первых, США начиная с 1997 года обеспокоены существованием российско-китайского альянса. Сам факт, что РФ и Китай заявили о намерении создать многополярный мир, США считают вызовом их концепции глобального лидерства", — заявил Фененко в ходе видеомоста Москва — Пекин, организованного МИА "Россия сегодня".

Во вторых, отметил эксперт, американцы традиционно опасаются российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, в котором РФ и Китай обязались вырабатывать совместно общую линию и проводить общие политические консультации.

"С этого момента каждая американская администрация и (Джорджа) Буша младшего, и (Барака) Обамы, и (Дональда) Трампа делает все, чтобы "размыть" российско-китайский большой договор. Без этого дальнейшее движение США к лидерству просто невозможно. И здесь мы видим очередную попытку такой игры. Ведь, что произошло? Получилось так: США наносят удар по Сирии, Россия осуждает, а лидер Китая находится в США. То есть, само по себе это, по мнению администрации Трампа, должно посеять очень серьезное недоверие между РФ и Китаем", — уверен Фененко.