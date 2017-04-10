Сирийский депутат назвал фейком сообщения о "генерале", бомбившем Идлиб

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Сирийский депутат Фарес Шихаби, которому западные СМИ приписали авторство твитта о награждении некоего военного генерала за якобы сброс химических бомб на Хан-Шейхун в Идлибе, заявил, что ничего подобного не писал, а эта информация распространялась на фейковых страницах в соцсетях.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. В понедельник британская газета The Times написала, что депутат Шихаби разместил в своем в Twitter фотографию генерала, якобы награжденного за уничтожение "арсенала террористов в Хан-Шейхуне", из чего издание делает вывод об ответственности за "сброс бомб с зарином" на Хан-Шейхун.

"Существует много поддельных страничек в соцсетях с моим именем. Многие из тех, что публиковали поддельные фотографии, были закрыты. И последняя была фотография, о которой написали после Хан-Шейхуна", — сообщил РИА Новости Шихаби.

Депутат предположил, что "Белые каски", которые связаны с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида", ответственны за эту фальсификацию.

"Многие из тех детей (на снимках якобы последствий химатаки — ред.) были похищены ранее. И симптомы от зарина, по словам экспертов, отличаются от тех, что показали на фотографиях", — добавил он, комментируя саму трагедию в Хан-Шейхуне.

По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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