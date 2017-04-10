Сирийский депутат назвал фейком сообщения о "генерале", бомбившем Идлиб

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Сирийский депутат Фарес Шихаби, которому западные СМИ приписали авторство твитта о награждении некоего военного генерала за якобы сброс химических бомб на Хан-Шейхун в Идлибе, заявил, что ничего подобного не писал, а эта информация распространялась на фейковых страницах в соцсетях.
"Существует много поддельных страничек в соцсетях с моим именем. Многие из тех, что публиковали поддельные фотографии, были закрыты. И последняя была фотография, о которой написали после Хан-Шейхуна", — сообщил РИА Новости Шихаби.
Депутат предположил, что "Белые каски", которые связаны с запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида", ответственны за эту фальсификацию.
По информации Минобороны РФ, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. В свою очередь министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>