Совфед намерен принять заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду намерен принять заявление в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Сегодня на комитете мы будем обсуждать проект заявления об агрессии США в отношении Сирии, и в среду планируем его рассмотреть. Это будет обращение к парламентам мира", — сказал Джабаров.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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