Совфед намерен принять заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в среду намерен принять заявление в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
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