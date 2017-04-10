В Сирии считают, что удары США подрывают репутацию администрации Трампа

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Действия США в Сирии против правительственных сил подрывают репутацию новой администрации и противоречат всем предвыборным обещаниям Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Мы считаем, что подобные удары подрывают репутацию (властей — ред.) США внутри Америки и за ее пределами… Трамп сейчас противоречит всем своим предвыборным обещаниям, и это показывает бесчестность руководителей США и их предвыборных обещаний", — сказал Микдад.
Он напомнил, что в Нью-Йорке после ударов по Сирии прошли демонстрации перед зданием Trump Tower, свидетельствующие об отсутствии единодушного одобрения американцами взятия США на себя роли "мирового полицейского".
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
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