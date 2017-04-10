В Сирии считают, что удары США подрывают репутацию администрации Трампа

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Действия США в Сирии против правительственных сил подрывают репутацию новой администрации и противоречат всем предвыборным обещаниям Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Мы считаем, что подобные удары подрывают репутацию (властей — ред.) США внутри Америки и за ее пределами… Трамп сейчас противоречит всем своим предвыборным обещаниям, и это показывает бесчестность руководителей США и их предвыборных обещаний", — сказал Микдад.

Он напомнил, что в Нью-Йорке после ударов по Сирии прошли демонстрации перед зданием Trump Tower, свидетельствующие об отсутствии единодушного одобрения американцами взятия США на себя роли "мирового полицейского".

По словам сирийского дипломата, продолжение такой политики администрацией Трампа в ближайшие годы способно "вернуть атмосферу холодной войны" или времен вторжений США во Вьетнам и Ирак.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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