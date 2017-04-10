Дамаск теряет доверие к де Мистуре, заявил замглавы МИД Сирии

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Дамаск теряет доверие к спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре, но, несмотря на это, продолжит работать с ним, пока он занимает эту должность, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

В марте в преддверии пятого раунда межсирийских переговоров в Женеве Дамаск отказался принять у себя спецпосланника на двусторонние переговоры.

"Мы давно говорим о потере нашего доверия к де Мистуре, но пока он представляет ООН, мы продолжим сотрудничать", — сказал Микдад.

Он отметил, что не в курсе ситуации с продлением полномочий де Мистуры, и решение принимает генсек ООН, однако подчеркнул, что, по оценке Дамаска, действующий спецпосланник перестал быть "честным посредником".

По словам Микдада, спецпосланник ООН "напрямую следует политике США и Запада", и у ООН не получается сыграть эффективную роль в решении сирийского кризиса.

В марте источник в офисе де Мистуры сообщил РИА Новости, что его контракт был продлен на шесть месяцев. Итальянский дипломат занимает пост спецпосланника по Сирии с 2014 года.

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