Около трех тысяч беженцев прибыли в курдский Африн на севере САР за неделю

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Курдский кантон Африн на севере Сирии принял около 3 тысяч беженцев с территорий, занятых так называемой сирийской вооруженной оппозицией, сообщило курдское агентство Hawar News."Исламское государство".*
"Сирийские демократические силы" (SDF, основу которых составляют курдские отряды — ред.), организовали для нас безопасный коридор, чтобы мы могли добраться до территории кантона Африн", — цитирует агентство одного из беженцев. Он сумел добраться в Африн с территории Ирака.
Беженцы проходят на территорию кантона через КПП, который расположен в восточной части Африна — в деревне Кытма. Их размещают в лагерях "Рубар" и "Шагба". Беженцев встречают сотрудники курдских сил безопасности "Асаиш", которые проверяют мигрантов на принадлежность к радикальным исламистам, на наличие взрывчатых веществ и оружие.
Агентство отмечает, что после того, как Совет Национальной Безопасности Турции объявил об успешном окончании операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, численность беженцев заметно возросла.
Курдские кантоны Африн, Кобани и Джизре были созданы на севере Сирии после начала гражданской войны. Контроль над этими территориями со стороны центрального Дамаска практически утрачен. В то же время представители кантонов сообщают о регулярных обстрелах со стороны сирийской оппозиции и турецкой армии. В августе прошлого года Турция начала операцию "Щит Евфрата", чтобы недопустить взятие курдами под контроль всего севера Сирии и сирийско-турецкой границы.
Кроме того, официальный представитель курдских "Отрядов народной обороны" Ридур Халиль заявил РИА Новости, что РФ и курдские ополченцы достигли соглашения о борьбе с терроризмом, которое предусматривает российское присутствие в районе города Африн в сирийском Курдистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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