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Война в Сирии
Война в Сирии

Около трех тысяч беженцев прибыли в курдский Африн на севере САР за неделю

08:1410.04.2017
(обновлено: 08:19 10.04.2017)
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Курдский кантон Африн на севере Сирии принял около 3 тысяч беженцев с территорий, занятых так называемой сирийской вооруженной оппозицией, сообщило курдское агентство Hawar News.

Истребитель ВВС Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
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По сообщению агентства, за последние пять дней в кантон Африн прибыли около 2,7 тысячи человек, большую часть которых составляют женщины и дети. Они бегут в кантон из соседнего района Шагба, где продолжаются столкновения курдов и сирийских радикалов, а также из районов на севере Сирии, подконтрольных турецкой армии. Беженцы прибывают и из дальних районов страны, например, города Табка и провинции Ракка, где идет операция по освобождению от боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство".*

"Сирийские демократические силы" (SDF, основу которых составляют курдские отряды — ред.), организовали для нас безопасный коридор, чтобы мы могли добраться до территории кантона Африн", — цитирует агентство одного из беженцев. Он сумел добраться в Африн с территории Ирака.

Беженцы проходят на территорию кантона через КПП, который расположен в восточной части Африна — в деревне Кытма. Их размещают в лагерях "Рубар" и "Шагба". Беженцев встречают сотрудники курдских сил безопасности "Асаиш", которые проверяют мигрантов на принадлежность к радикальным исламистам, на наличие взрывчатых веществ и оружие.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
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Совет по миграционным вопросам кантона Африн при поддержке администрации сельских районов Шагба обеспечивает беженцев предметами первой необходимости.

Агентство отмечает, что после того, как Совет Национальной Безопасности Турции объявил об успешном окончании операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, численность беженцев заметно возросла.

Курдские кантоны Африн, Кобани и Джизре были созданы на севере Сирии после начала гражданской войны. Контроль над этими территориями со стороны центрального Дамаска практически утрачен. В то же время представители кантонов сообщают о регулярных обстрелах со стороны сирийской оппозиции и турецкой армии. В августе прошлого года Турция начала операцию "Щит Евфрата", чтобы недопустить взятие курдами под контроль всего севера Сирии и сирийско-турецкой границы.

Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что для предотвращения нарушения режима прекращения боевых действий одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено в провинции Алеппо около населенного пункта Африн, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных турецкой стороне формирований Сирийской свободной армии.

Кроме того, официальный представитель курдских "Отрядов народной обороны" Ридур Халиль заявил РИА Новости, что РФ и курдские ополченцы достигли соглашения о борьбе с терроризмом, которое предусматривает российское присутствие в районе города Африн в сирийском Курдистане.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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