МИД Казахстана: ждем от стран-гарантов данных по встрече в Астане по Сирии

АСТАНА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в настоящий момент от стран-гарантов астанинского процесса по Сирии ожидается информация по запланированным встречам в Тегеране и Астане.
Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>