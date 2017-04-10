МИД Казахстана: ждем от стран-гарантов данных по встрече в Астане по Сирии

АСТАНА, 10 апр — РИА Новости. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в настоящий момент от стран-гарантов астанинского процесса по Сирии ожидается информация по запланированным встречам в Тегеране и Астане.

"В Астане идет речь о режиме прекращения боевых действий, все, что происходит вне пределов соблюдения мониторинга и укрепления этого режима, касающегося прекращения боевых действий, оно, как вы знаете, сегодня обсуждается широко на международной арене, в том числе в свете последних там событий. Мы сделали свое заявление. Мы ждем сейчас от стран-гарантов астанинского процесса дальнейшей информации относительно планировавшейся ими встрече в Тегеране, а затем относительно встречи 3-4 мая в Астане", — добавил Абдрахманов.

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.

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