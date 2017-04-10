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Война в Сирии
Война в Сирии

В Швеции "Белые каски" уличили в создании фейков о спасении детей в Сирии

05:1710.04.2017
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Панорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights, SWEDHR) опубликовала заявление, в котором на основе видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после химатак в Сирии, указывает, что запечатленные "спасательные" процедуры оказались подделкой и проводились на мертвом ребенке.

Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS/ Ammar Abdullah
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Организация указывает, что правозащитники из Human Rights Watch 13 февраля 2017 года опубликовали доклад, в котором уделяет внимание "сомнительным" случаям химических атак сирийского Алеппо в прошлом, также указав детали газовой атаки в Сармине в провинции Идлиб, о которой организация сообщила 15 апреля 2015 года.

Запись последствий этой атаки была предоставлена "Белыми касками", фильм о которых завоевал в 2017 году "Оскар", пишет автор статьи SWEDHR профессор Марчелло Феррада де Ноли, который является председателем шведской организации. Для получения квалифицированного мнения он отправил видео "Белых касок" специалистам, отметив, что особое внимание необходимо уделить инъекции одному из детей и шприцу, которым она выполнялась.

"Шприц, использованный для "внутрисердечной инъекции", показанной на теле мертвого мальчика, был пустым или же его раствор никогда не вводился в ребенка", — говорится в выводе, сделанном автором статьи на основе оценки специалистов. Отмечается, что ребенок мог бы умереть во время "спасательных" процедур, показанных в видео. Это вовсе не означает, что персонал, показанный на видео, спровоцировал смерть ребенка, подчеркивает автор.

Делали фейки, но не убивали

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© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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При этом организация опровергает статью на сайте Veterans Today под названием "Шведские медицинские ассоциации говорят, что "Белые каски" убивали детей ради фейковых видео о газовых атаках".

SWEDHR указывает, что формулировка в заголовке неверна, поскольку организация не представляет собой медицинские ассоциации Швеции, а является общественной организацией, образованной при участии шведских профессоров, врачей и исследователей из институтов, занимающихся медицинскими науками. Участие в деятельности организации носит добровольный характер, а ее заявления сделаны исключительно участниками, а не всеми врачами или другими учреждениями, с которыми организация связана. Сама же статья про "Белые каски" — это выводы профессора Марчелло Феррада де Ноли.

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© РИА Новости. Максим Блинов
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SWEDHR также подчеркивает, что никогда не обвиняла организацию "Белые каски" в "убийстве детей", четко выбирая формулировки при публикации своих выводов, сделанных на основе видеоматериалов.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Alex Brandon
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последний инцидент в Идлибе, заявлял, что рассматривать "Белые каски" как солидную и заслуживающую доверие организацию в Москве не считают возможным.

"Свидетельства различных представителей, как "Белые каски" и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия, эта организация или группа неоднократно себя компрометировала непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего", — сказал Песков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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