В Швеции "Белые каски" уличили в создании фейков о спасении детей в Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights, SWEDHR) опубликовала заявление, в котором на основе видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после химатак в Сирии, указывает, что запечатленные "спасательные" процедуры оказались подделкой и проводились на мертвом ребенке.
Запись последствий этой атаки была предоставлена "Белыми касками", фильм о которых завоевал в 2017 году "Оскар", пишет автор статьи SWEDHR профессор Марчелло Феррада де Ноли, который является председателем шведской организации. Для получения квалифицированного мнения он отправил видео "Белых касок" специалистам, отметив, что особое внимание необходимо уделить инъекции одному из детей и шприцу, которым она выполнялась.
"Шприц, использованный для "внутрисердечной инъекции", показанной на теле мертвого мальчика, был пустым или же его раствор никогда не вводился в ребенка", — говорится в выводе, сделанном автором статьи на основе оценки специалистов. Отмечается, что ребенок мог бы умереть во время "спасательных" процедур, показанных в видео. Это вовсе не означает, что персонал, показанный на видео, спровоцировал смерть ребенка, подчеркивает автор.
Делали фейки, но не убивали
SWEDHR указывает, что формулировка в заголовке неверна, поскольку организация не представляет собой медицинские ассоциации Швеции, а является общественной организацией, образованной при участии шведских профессоров, врачей и исследователей из институтов, занимающихся медицинскими науками. Участие в деятельности организации носит добровольный характер, а ее заявления сделаны исключительно участниками, а не всеми врачами или другими учреждениями, с которыми организация связана. Сама же статья про "Белые каски" — это выводы профессора Марчелло Феррада де Ноли.
Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.
Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
"Свидетельства различных представителей, как "Белые каски" и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия, эта организация или группа неоднократно себя компрометировала непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего", — сказал Песков.
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