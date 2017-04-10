Российский Центр по примирению передал сирийцам свыше пяти тонн гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 10 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии за сутки провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, мирные жители получили 5,5 тонны гуманитарных грузов, сообщается в бюллетене центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 1587 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,5 тонны", — говорится в документе.

Так, в городе Алеппо в районах Аль Сукари, Балат, Карм Аль Бек, Ашрафия жителям было передано 2 тысячи порций горячей пищи и хлеб. В свою очередь жителям населенных пунктов Эль-Хадер и Хлисия в провинции Алеппо и населенного пункта Джиблая в провинции Латакия передано 500 порций горячей пищи, 500 продуктовых наборов и 1,5 тонны продуктов питания.

Кроме того, ООН продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии, добавляется в Центре по примирению. Также продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.

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