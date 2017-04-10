Трамп поблагодарил командира судна, с которого нанесли удар по базе в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье лично позвонил командующему эсминца Porter, с которого был нанесен ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии", — написал Спайсер в Twitter.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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