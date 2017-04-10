Посол Сирии одобрил прекращение работы "горячей линии" между Россией и США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что считает правильным приостановление РФ действия меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии после удара США по сирийскому военному аэродрому.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"Я считаю это правильным шагом, так как Россия остается главным союзником законно избранного правительства САР и гарантом соблюдения международных норм права", — сказал он в интервью газете "Известия".

Хаддад отметил, что "Россия вносит неоценимый вклад в дело борьбы с международным терроризмом, и если силы коалиции во главе с США наносят удар по армии, которая противостоит силам террора, то защитить союзника — это правильный шаг в деле борьбы с международным терроризмом".

По словам посла, "(президент США Дональд) Трамп сам олицетворяет истинное лицо политики США на протяжении нескольких десятков лет, а именно — политики двойных стандартов". "Политики США говорят одно, а затем делают противоположное, используя для смены своего курса провокации и надуманные предлоги", — сказал он.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действовал с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

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