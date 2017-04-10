Половина американцев поддержала удар США по авиабазе в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Половина американцев поддержала удары президента США Дональда Трампа по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском Идлибе, свидетельствует совместный опрос, проведенный изданием Huffington Post и компанией YouGov.

Опрос также показал обеспокоенность некоторых американцев по поводу подготовки Трампа к атаке и того факта, что он сперва не уведомил конгресс об ударе США по базе. По данным опроса, порядка 51% американцев заявили о своей поддержке решения Трампа нанести удар, 32% выступили против, еще 17% не определили свое отношение к произошедшему.

При этом данные опроса свидетельствуют, что лишь 20% респондентов поддержали бы новые военные действия Трампа, в то время как 36% считают, что Трампу не следует этого делать.

Опрос был проведен 7-8 апреля, в нем приняли участие 1000 человек.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>