США поднимут вопрос об ответственности РФ за ликвидацию химоружия в Сирии

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Администрация США рассчитывает получить от России ответы на вопросы о наличии в Сирии химического оружия, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы точно знаем, что Россия должна дать определенные ответы", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, что именно США знают о роли РФ в событиях вокруг химатак, которые приписываются властям Сирии.

"Либо они знали про химическое оружие и про то, что оно применялось, и они просто укрыли это от международного сообщества, либо их одурачил Асад, у которого было химическое оружие, а они (РФ — ред.) были в полном неведении. Не забывайте, что Россия взяла на себя ответственность, когда заявила, что (в Сирии) не будет химического оружия и оно не будет применяться", — отметила Хейли, имея в виду договоренности о ликвидации химоружия в Сирии от 2013 года при участии РФ.

"Хорошо, что госсекретарь (Рекс) Тиллерсон едет в Россию на следующей неделе, и, я думаю, будет много ответов по итогам этой встречи", — добавила постпред.

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